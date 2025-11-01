Şiir, sanat ve medeniyetin beşiği Tebriz sokaklarında Türkçe konuşuluyor

01 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 01.11.2025 16:33
Tebriz; tarih boyunca kervan yollarının kesiştiği, kültürlerin buluştuğu, sokaklarında şiir ve sanatın yankılandığı bir şehir. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan Tebriz, tarihi kapalı çarşısıyla, yemekleriyle ve tarih kokan sokaklarıyla, ülkede en çok ziyaret edilen şehirlerden biri. A Haber muhabiri Ekber Karabağ da, sokaklarında Türkçe konuşulan bu kadim şehri gezdi, Tebrizlilerle konuştu.
