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Şiddete müdahale sınırı nedir?

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Giriş: 15.10.2020 16:06
Güncelleme:15.10.2020 16:13
Kadir Şeker davası gösterdi ki kadına şiddete engel olmak isterse bir kişi ve şiddet zanlısına müdahale ederken onun ölümüne sebep olursa ağır hapis cezası alabiliyor. Peki şiddete müdahale sınırı nedir? Avukat İlknur Türker A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Kadir Şeker davası gösterdi ki kadına şiddete engel olmak isterse bir kişi ve şiddet zanlısına müdahale ederken onun ölümüne sebep olursa ağır hapis cezası alabiliyor. Peki şiddete müdahale sınırı nedir? Avukat İlknur Türker A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Türker, "Maalesef bu karar toplum vicdanını çok zedeleyen bir karar oldu çok tepki gören bir karar oldu. Kadına şiddet sadece kadını ilgilendiren bir sorun değil tüm toplumu ilgilendiren bir sorun." dedi.

Avukatı açıkladı! Duruşma sonrası Kadir Şekerden ilk sözler: Yine olsa yine yaparım AVUKATI AÇIKLADI! DURUŞMA SONRASI KADİR ŞEKER'DEN İLK SÖZLER: YİNE OLSA YİNE YAPARIM
Son dakika: Kadir Şekere 12 yıl 6 ay hapis cezası! SON DAKİKA: KADİR ŞEKER'E 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI!

Şiddete müdahale sınırı nedir?
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