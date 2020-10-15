Kadir Şeker davası gösterdi ki kadına şiddete engel olmak isterse bir kişi ve şiddet zanlısına müdahale ederken onun ölümüne sebep olursa ağır hapis cezası alabiliyor. Peki şiddete müdahale sınırı nedir? Avukat İlknur Türker A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Kadir Şeker davası gösterdi ki kadına şiddete engel olmak isterse bir kişi ve şiddet zanlısına müdahale ederken onun ölümüne sebep olursa ağır hapis cezası alabiliyor. Peki şiddete müdahale sınırı nedir? Avukat İlknur Türker A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Türker, "Maalesef bu karar toplum vicdanını çok zedeleyen bir karar oldu çok tepki gören bir karar oldu. Kadına şiddet sadece kadını ilgilendiren bir sorun değil tüm toplumu ilgilendiren bir sorun." dedi.