Avukatı açıkladı! Duruşma sonrası Kadir Şeker'den ilk sözler: Yine olsa yine yaparım

MEŞRU MÜDAFAA HÜKÜMLERİ NEDEN UYGULANMADI

Karar öncesi 10 yıl gibi bir ceza öngörüldüğünü belirten Mustafa Aladağ şunları söyledi: 'Meşru müdafaadan uzaklaşıldığı gibi haksız tahrikte tabiri yerindeyse orta uygulandı. Azami hatten mütalaa olmasına rağmen, bu da 12 yıl, iyi hal indirimiyle 10 yıl gibi bir ceza öngörülürken 15 yıl hapis, iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay ile bağlandı Kadir Şeker'in davası. Hem sözle hem de yazılı beyanlarımızda şunu savurduk. Yeni ceza kanununda yer alan bir hüküm var. Meşru müdafaa sınırını, korku, panik, endişe ve heyecanla aşılması diye. Ben bunu soruyorum. Olayımızda şartların tamamı var. Şimdi değil ne zaman uygulayacağız? Ya da hangi şart eksik de biz bu maddeyi değerlendirmeye almadık? Bu noktada çekincelerimiz ve itirazlarımız var. Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız' dedi.