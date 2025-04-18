18 Nisan 2025, Cuma
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Sıcaklıklar düşüyor zirai don riski var mı? Anadolu için "Kırkikindi Yağmurları" uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklıkların düşeceği uyarısı geldi. Anadolu için Kırkikindi Yağmurları görülebilir. Geçtiğimiz günlerde zirai don felaketiyle 36 ilde yetiştirilen ürünler bir gecede dalında yok oldu. Yeni bir zirai don riski var mı? A Haber muhabiri Damla Kuşkapan konuğu olan hava tahmin uzmanı Abdullah Macit ile konuştu.