27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu yaz havası hakim olacak

Sıcaklıklar artıyor! Hafta sonu yaz havası hakim olacak

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2024 16:43
Yurt genelinde sıcaklar artıyor. Hafta sonu yaz havası hakim olacak. Hafta başından ise sonbahar havasını göreceğiz. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Murat Acar anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Atmacada av sezonu başladı
Atmacada av sezonu başladı
Kışlık Lezzetler Festivali
Kışlık Lezzetler Festivali
Serhat Akın’a silahlı saldırı!
Serhat Akın'a silahlı saldırı!
Köy köy gezip çocuklara waffle yapıyor!
Köy köy gezip çocuklara waffle yapıyor!
Uzun namlulu silahla sokağa çıkanlar yakalandı
Uzun namlulu silahla sokağa çıkanlar yakalandı
Gofret tezgahından sahte içki çıktı
Gofret tezgahından sahte içki çıktı
60 yıldır objektifinden hayatları yakalıyor
60 yıldır objektifinden hayatları yakalıyor
Köpek sahneye daldı dansçılar şaşkına döndü
Köpek sahneye daldı dansçılar şaşkına döndü
Hasan Alpargün’e 62 kez müebbet
Hasan Alpargün’e 62 kez müebbet
Kayıp Kamyon 18 Ekim’de sinemalarda
Kayıp Kamyon 18 Ekim'de sinemalarda
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Daha Fazla Video Göster