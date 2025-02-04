Sıcaklık 10 derece birden düştü! Kar ne zaman geliyor?

Türkiye, Sibirya soğuklarının etkisine girdi, hava sıcaklıkları aniden 10 derece birden düştü. İstanbul başta olmak üzere birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini artıracağını ve İstanbul’da kar yağışının kapıda olduğunu belirtiyor. Vatandaşlara don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Beklenen soğuk hava dalgası ne kadar sürecek? Tüm detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.

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