30 Kasım 2022, Çarşamba
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Sibel Can’ın oğlu boşanıyor mu?
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia! Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu taze damat Engincan Ural 1,5 ay önce kız arkadaşı Merve Kaya ile masalsı bir düğünle evlenmişti. Kayınvalide Sibel Can, oğlunun düğününde eğlenceyi kimseye bırakmayarak, kendisi sahneye çıkmıştı. Çiçeği burnunda çiftle ilgili çarpıcı iddia! Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor mu? Sibel Can ve Engincan Ural'dan yanıt geldi.