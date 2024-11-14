14 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
SGK açıkladı: ABB'nin borcu 8,8 milyar lira

SGK açıkladı: ABB'nin borcu 8,8 milyar lira

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2024 12:29
Güncelleme:14.11.2024 12:29
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcunun Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükseldiği duyuruldu. Diğer yandan SGK ile rızaen anlaşma yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Gazeteci Ferhat Murat A Haber ekranlarında katıldığı yayında "DEM Parti'nin yönlendirdiği personellerin maaşlarını ödemeye harcıyorlar ama devlete gelince para çıkmıyor." eleştirisinde bulundu.
SGK açıkladı: ABB’nin borcu 8,8 milyar lira
SGK açıkladı: ABB'nin borcu 8,8 milyar lira
Elazığ’da kız kavgası kamerada
Elazığ'da kız kavgası kamerada
CHP’li belediyelerin konser harcamaları!
CHP’li belediyelerin konser harcamaları!
İranlı 3 kardeşin sır ölümü!
İranlı 3 kardeşin sır ölümü!
Diriliş neslinin mimarı Sezeai Karakoç...
Diriliş neslinin mimarı Sezeai Karakoç...
Bafra Ovası’nda brokoli ve karnabaharda ’altın’ sezon
Bafra Ovası'nda brokoli ve karnabaharda 'altın' sezon
Kornam çalışmıyor yalanını polis ortaya çıkardı
"Kornam çalışmıyor" yalanını polis ortaya çıkardı
Doktoradan ve öğretmenlikten vazgeçti arıcılığa başladı
Doktoradan ve öğretmenlikten vazgeçti arıcılığa başladı
İşçiler greve gitti Buca sokakları çöp doldu
İşçiler greve gitti Buca sokakları çöp doldu
Elazığ’da otomobil alev alev yandı
Elazığ’da otomobil alev alev yandı
Hopalı balıkçılar bu kez denizden karaca yakaladı
Hopalı balıkçılar bu kez denizden karaca yakaladı
Ödüllü balerinin sır ölümü
Ödüllü balerinin sır ölümü
Daha Fazla Video Göster