SGK açıkladı: ABB’nin borcu 8,8 milyar lira

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcunun Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükseldiği duyuruldu. Diğer yandan SGK ile rızaen anlaşma yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Gazeteci Ferhat Murat A Haber ekranlarında katıldığı yayında "DEM Parti'nin yönlendirdiği personellerin maaşlarını ödemeye harcıyorlar ama devlete gelince para çıkmıyor." eleştirisinde bulundu.