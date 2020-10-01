Seyircisiz maça meşale atmışlardı! 7 şüpheli gözaltında

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya "Paraşütlü Meşale" atılması olayı ve sosyal medyadan konuyla ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili toplam yedi şüpheli gözaltına alındı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya "Paraşütlü Meşale" atılması olayı ve sosyal medyadan konuyla ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili toplam yedi şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Spor Polisi, stat çevresindeki beş kilometrelik alanda saha çalışması yaparak ateşlenen meşalelerin parçalarını ve meşalelerin ateşlendiği noktayı tespit etti. Ardından güvenlik kameraları incelemeye alındı. Araçla stat yakınına gelerek söz konusu noktadan meşaleleri stada doğru ateşleyen üç şüphelinin kimlikleri, olayın ardından araçlarıyla Ataşehir'deki bir benzin istasyonuna gitmeleri ve benzin alarak istasyonun marketinden alışveriş yapmaları üzerine tespit edildi. Şüpheliler İstanbul Spor Şube Polisleri'nin 72 saatlik çalışmasıyla yakalandı. O anların yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri ve taraftarların meşaleleri stada attıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin çok sayıda paraşütlü meşaleyi seri bir şekilde stada doğru ateşledikleri ve bir meşale yağmurunda sadece bir meşalenin stada düştüğü belirlendi.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Türk Telekom Stadı'nın dışından atılan ve sahaya düşerek karşılaşmanın durmasına yol açan "Paraşütlü Meşale" nedeniyle ve sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan paylaşımlar nedeniyle Galatasaray taraftarı oldukları iddia edilen toplamda yedi kişi gözaltına alındı. İstanbul Polisi'nin stadın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Spor Şube Polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul Spor Polisi, stat çevresindeki beş kilometrelik alanda saha çalışması yaparak ateşlenen meşalelerin yanmış parçalarını ve meşalelerin ateşlendiği noktayı tespit etti. Ardından güvenlik kameraları tek tek incelemeye alındı. Araçla stat yakınına gelerek söz konusu noktadan meşaleleri stada doğru ateşleyen üç şüphelinin kimlikleri, olayın ardından araçlarıyla Ataşehir'deki bir benzin istasyonuna gitmeleri ve benzin alarak istasyonun marketinden alışveriş yapmaları üzerine tespit edildi.

72 SAATLİK ÇALIŞMAYLA TESPİT EDİLDİ

Araçla stat yakınına gelen ve meşaleleri atan üç şüphelinin kimlikleri, olayın ardından araçlarıyla benzin istasyonuna gitmeleri ve benzin alarak benzin istasyonunun marketinden alışveriş yapmaları üzerine tespit edildi. Şüpheliler İstanbul Spor Şube Polisleri'nin 72 saatlik çalışmasıyla yakalandı. O anların yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri ve taraftarların meşaleleri stada attıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin çok sayıda paraşütlü meşaleyi seri bir şekilde stada doğru ateşledikleri ve bir meşale yağmurunda sadece bir meşalenin stada düştüğü belirlendi. Olayın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık karşılaşmayı durdurmuş, meşale sahanın dışına alındıktan sonra ise mücadele devam etmişti.

Emir SOMER / SABAH