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Seyir halindeki sürücüye inek şoku! Çevredekilerin tepkisi dikkat çekti

İHA
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Giriş: 15.12.2020 09:16
Güncelleme:15.12.2020 09:31
Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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