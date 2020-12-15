- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Seyir halindeki sürücüye inek şoku! Çevredekilerin tepkisi dikkat çekti
Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.