Seyir halindeki sürücüye inek şoku! Çevredekilerin tepkisi dikkat çekti

Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Denizli'de seyir halindeki aracın önüne çıkan inek sürücüyü şaşkına çevirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.