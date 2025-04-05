05 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Seyir halinde görüntülü sohbet etti! Direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı
Seyir halinde görüntülü sohbet etti! Direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı

Seyir halinde görüntülü sohbet etti! Direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2025 09:19
Aksaray’da direksiyon başında telefonuyla görüntülü konuşarak trafikte seyreden sürücü görenleri hayrete düşürdü. Aracın göğüs ile cam arasına koyduğu telefonunu seyir halindeyken düşüren sürücü, direksiyonu bıraktığı 2 eliyle telefonunu kaldırarak kilometrelerce görüntülü konuşarak seyretti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seyir halinde görüntülü sohbet etti! Direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı
Ankara’da sağanak sonrası evi su bastı
Ankara’da sağanak sonrası evi su bastı
Otoyoldaki feci kazada 1 can gitti!
Otoyoldaki feci kazada 1 can gitti!
Seyir halinde görüntülü sohbet etti!
Seyir halinde görüntülü sohbet etti!
Gölbaşı ilçesinde dolu yağışı
Gölbaşı ilçesinde dolu yağışı
Alkollü sürücüden Cezamı ödüyorum savunması
Alkollü sürücüden "Cezamı ödüyorum" savunması
Sağanak yağmur Time Lapse ile görüntülendi
Sağanak yağmur Time Lapse ile görüntülendi
Yabancı uyruklu vatandaşlar tek tek denetlendi!
Yabancı uyruklu vatandaşlar tek tek denetlendi!
Otomobilin klima ızgarasından uyuşturucu çıktı
Otomobilin klima ızgarasından uyuşturucu çıktı
Kamyonet ağaca çarptı sürücü yaralandı
Kamyonet ağaca çarptı sürücü yaralandı
Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı
Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı
Kütahya’da tır otomobilin üzerine devrildi!
Kütahya'da tır otomobilin üzerine devrildi!
Malatya’da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi
Malatya’da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi
Daha Fazla Video Göster