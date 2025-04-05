05 Nisan 2025, Cumartesi
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Seyir halinde görüntülü sohbet etti! Direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı
Aksaray’da direksiyon başında telefonuyla görüntülü konuşarak trafikte seyreden sürücü görenleri hayrete düşürdü. Aracın göğüs ile cam arasına koyduğu telefonunu seyir halindeyken düşüren sürücü, direksiyonu bıraktığı 2 eliyle telefonunu kaldırarak kilometrelerce görüntülü konuşarak seyretti.