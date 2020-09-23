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Seyir halinde arı sokan traktör sürücüsü kaza yaptı! Hayatını kaybetti

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Giriş: 23.09.2020 15:18
Güncelleme:23.09.2020 15:24
Samsun'da arının ısırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktör sürücüsü Adem Özdemir (55) hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00'da Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 RJ 655 plakalı traktör sürücüsü Adem Özdemir'i, seyir halinde bulunduğu sırada arı soktu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özdemir idaresindeki traktör, yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı.

Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in ambulans beklendiği sırada çevredeki vatandaşlara, arı soktuğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, çevrede bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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