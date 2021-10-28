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Sevgilisini öldürüp cesedini emniyete getirmişti, tanık olan taksi şoförü o anları anlattı

İHA
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Giriş: 28.10.2021 16:47
Kocaeli'de sevgilisini öldürüp, cesedini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getiren şüpheli ve taksi şoförü gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan taksi şoförü, cinayet anını anlattı. "Şok geçirdim, ne yapacağımı bilemedim" diyen şoför, "Sevgilisini silahla vurduğu ilk an kadın yaşıyordu, gözleri açıktı. Hastaneye gitmeme izin verseydi şuan yaşıyor olacaktı" dedi. Olay, Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Gözer'in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer'i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, şoförün hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı.
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