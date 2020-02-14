14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.02.2020

Sevgililer gününde 'Tank' sürprizi! Görünce şaşkına döndü |Video

Rusya'da bir asker 16 tankla oluşturulan kalp şeklinin ortasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Kız arkadaşı şaşkına döndü. Ordu kanalı ise o anların görüntüsünü yayınladı. Rus asker, Moskova bölgesindeki kırsal bir kesimde yer alan Alabino poligonunda 16 adet T-72B3 tankıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasına kız arkadaşıyla birlikte yürüdü. Daha sonra genç, kalbin ortasında kız arkadaşının önünde diz çökerek evlilik teklifi etti. Genç kadının ise evlilik teklifini kabul ettiği belirtildi.

Genç askerin 'tanklı teklifi' ile ilgili görüntüler Rus ordu kanalı tarafından yayınlandı. Genç kadının kalp şeklinin ortasına yürüdüğü sırada gözünü kapattığı görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SOKAK RÖPORTAJI 14 Şubat Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz ?
(SOKAK RÖPORTAJI) 14 Şubat Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Türkiye bu davayı konuşmuştu! İşte karar
Türkiye bu davayı konuşmuştu! İşte karar
Sevgililer gününde 'Tank' sürprizi!
Sevgililer gününde 'Tank' sürprizi!
Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber'e konuştu
Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber'e konuştu
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü
Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz...
Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz...
Kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linçten polis kurtardı
Kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linçten polis kurtardı
Uçağa lazer tacizi kamerada! Bunu yapanlara...
Uçağa lazer tacizi kamerada! Bunu yapanlara...
Ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu
Ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu
26 ilde eğitime kar engeli
26 ilde eğitime kar engeli
İstanbul'da yürekleri ağza getiren an!
İstanbul'da yürekleri ağza getiren an!
Serenay Sarıkaya sorusuna Cem Yılmaz'dan flaş açıklama!
Serenay Sarıkaya sorusuna Cem Yılmaz'dan flaş açıklama!
Daha Fazla Video Göster