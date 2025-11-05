05 Kasım 2025, Çarşamba

Şerit çizme makinesinin kazanı patladı: 2 işçi yaralı
Şerit çizme makinesinin kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Şerit çizme makinesinin kazanı patladı: 2 işçi yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 16:31
Kargalıhanbaba Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen olayda, karayolları adına çalışan özel bir şirkete ait 54 AGL 990 plakalı kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanının patlaması neticesinde E.C.E. (28) ve E.Y.(30) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
