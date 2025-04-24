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Serik’te 3 gündür kayıp Sefa’nın cansız bedenine ulaşıldı

Serik'te 3 gündür kayıp Sefa'nın cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 21:51
Antalya’nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan ortaokul öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz’un su kanalında yapılan arama çalışmalarının 4'üncü saatinde, cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcısı’nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Serik’te 3 gündür kayıp Sefa’nın cansız bedenine ulaşıldı
Serik’te 3 gündür kayıp Sefa’nın cansız bedenine ulaşıldı
Serik'te 3 gündür kayıp Sefa'nın cansız bedenine ulaşıldı
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