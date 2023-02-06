06 Şubat 2023, Pazartesi
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Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”
Saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilçe ve çevre ülkelerde hissedildi. Çok sayıda can kaybının yaşandığı felaketle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken bir yardım çağrısı da Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan geldi. Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kaldı.