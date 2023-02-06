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Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”

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Giriş: 06.02.2023 13:14
Saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilçe ve çevre ülkelerde hissedildi. Çok sayıda can kaybının yaşandığı felaketle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken bir yardım çağrısı da Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan geldi. Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kaldı.
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”
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