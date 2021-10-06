Serdar Ortaç öldü mü? İlk açıklama geldi

Birçok ünlü isim hakkında çıkan ölüm haberleri bu kez Serdar Ortaç'ı hedef aldı. Sosyal medyada hızla yayılan 'Serdar Ortaç öldü' haberleri sevenlerini korkuttu. Birçok hesaptan aynı anda yapılan paylaşımın ardından ilk açıklama geldi. Şarkıcı sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınladı.