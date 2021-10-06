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Serdar Ortaç öldü mü? İlk açıklama geldi

İHA
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Giriş: 06.10.2021 14:49
Birçok ünlü isim hakkında çıkan ölüm haberleri bu kez Serdar Ortaç'ı hedef aldı. Sosyal medyada hızla yayılan 'Serdar Ortaç öldü' haberleri sevenlerini korkuttu. Birçok hesaptan aynı anda yapılan paylaşımın ardından ilk açıklama geldi. Şarkıcı sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınladı.
Serdar Ortaç öldü mü? İlk açıklama geldi
Serdar Ortaç öldü mü? İlk açıklama geldi
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