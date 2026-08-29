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Semt semt İstanbul türküleri
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Semt semt İstanbul türküleri

İstanbul'un geçmişine ait pek çok hikaye, türküleriyle anlatılıyor. Kimi Beyoğlu'ndan, kimi Galata'dan, kimi Üsküdar'dan sesleniyor. Peki, İstanbul'un türküleri bize neler anlatıyor?

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