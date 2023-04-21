21 Nisan 2023, Cuma
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Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi
Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos 2021'de yaşanan tarihin en büyük sel felaketinde yüzlerce bina yıkılmış ya da ağır hasar almıştı. Yaralar afetin hemen ardından sarılmaya başlandı. Yapımı tamamlanan konutların bir bölümü hak sahiplerine teslim edildi.