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Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2023 14:33
Güncelleme:21.04.2023 14:34
Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos 2021'de yaşanan tarihin en büyük sel felaketinde yüzlerce bina yıkılmış ya da ağır hasar almıştı. Yaralar afetin hemen ardından sarılmaya başlandı. Yapımı tamamlanan konutların bir bölümü hak sahiplerine teslim edildi.
Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi
Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi
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