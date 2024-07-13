Şehre Yakın ekibi Samsun’da! Doğanın ortasındaki saklık cennet Çorak Köyü…

Şehre Yakın ekibi bu hafta Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çorak Köyü'ne konuk oldu. Şehrin stresinden uzak bir gün geçirdi. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve Mustafa İnan'ın izlenimleri…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN