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Şehit Yunus Gül'ü son yolculuğuna eşi ve 2 aylık oğlu uğurladı! Gözyaşları sel oldu |Video

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Giriş: 27.06.2020 21:03
Güncelleme:27.06.2020 21:03
TSK'nın, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül(29), memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin eşi Hülya Gül, törene 2 aylık oğlu Metehan ile katıldı.
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