- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Şehit Yunus Gül'ü son yolculuğuna eşi ve 2 aylık oğlu uğurladı! Gözyaşları sel oldu |Video
TSK'nın, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül(29), memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin eşi Hülya Gül, törene 2 aylık oğlu Metehan ile katıldı.