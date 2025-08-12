12 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şehit Uzman Çavuş Samsun’da uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Samsun’da uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Samsun’da uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2025 18:42
Ankara’da görev yapan Uzman Çavuş Selami Acımaz (37), mesaiye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Acımaz için memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesinde askeri tören düzenlendi. Karaköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı, askerlerin omuzlarında aile mezarlığına defnedildi. Türk bayrağı, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya tarafından baba Mutu Acımaz’a teslim edildi. Törene ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Acımaz’ın eşinin ikinci çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. İlçede büyük üzüntüye yol açan cenazede gözyaşları sel oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Uzman Çavuş Samsun’da uğurlandı
Irak ve Suriye’den gelen toz bulutu Yüksekova’yı kapladı
Irak ve Suriye'den gelen toz bulutu Yüksekova'yı kapladı
Şehit Uzman Çavuş Samsun’da uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Samsun’da uğurlandı
ABD’de sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarptı
ABD'de sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarptı
Sara nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düştü
Sara nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düştü
Metro’da gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Fark edilince telefonunu böyle kırdı
Metro’da gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Fark edilince telefonunu böyle kırdı
Gümüşhane’deki yangın kontrol altına alındı
Gümüşhane'deki yangın kontrol altına alındı
Sultanbeyli’de tıra çarpan Tesla hurdaya döndü
Sultanbeyli'de tıra çarpan Tesla hurdaya döndü
AVM otoparkında otomobil yangını paniğe neden oldu
AVM otoparkında otomobil yangını paniğe neden oldu
Yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi!
Yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi!
Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı
Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı
Çanakkale’de alevler yeniden yükseldi
Çanakkale'de alevler yeniden yükseldi
Daha Fazla Video Göster