Şehit Uzman Çavuş Samsun’da uğurlandı

Ankara’da görev yapan Uzman Çavuş Selami Acımaz (37), mesaiye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Acımaz için memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesinde askeri tören düzenlendi. Karaköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı, askerlerin omuzlarında aile mezarlığına defnedildi. Türk bayrağı, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya tarafından baba Mutu Acımaz’a teslim edildi. Törene ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Acımaz’ın eşinin ikinci çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. İlçede büyük üzüntüye yol açan cenazede gözyaşları sel oldu.

