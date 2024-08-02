02 Ağustos 2024, Cuma
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Şehit polis Ahmet Şahan için Kastamonu’da tören düzenlendi
Kastamonu'da polis cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın yakalanması için bulunduğu adrese operasyon düzenledi. İsmail Bayam'ın açtığı ateş sonucu polis memuru Ahmet Şahan şehit oldu. Firari ise vurularak etkisiz hale getirildi. Şehit polis memuru Ahmet Şahan için Kastamonu’da tören düzenlendi.