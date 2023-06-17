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Şehit Necmettin Öğretmen dualarla anıldı

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Giriş: 17.06.2023 18:09
16 Haziran 2017'de PKK’lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için Gümüşhane’de kabri başında anma töreni yapıldı.
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