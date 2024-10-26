26 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Şehit düşen Kander Babür'e son görev!
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyerek şehit düşmüştü. 30 yaşındaki Sözleşmeli Er Kander Babür, memleketi Samsun'da kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası naaşı Terme Şehitliği'ne defnedildi.