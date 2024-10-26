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Şehit düşen Kander Babür'e son görev!

Şehit düşen Kander Babür'e son görev!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 18:52
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyerek şehit düşmüştü. 30 yaşındaki Sözleşmeli Er Kander Babür, memleketi Samsun'da kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası naaşı Terme Şehitliği'ne defnedildi.
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Şehit düşen Kander Babür’e son görev!
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