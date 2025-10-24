24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförü adliyede de pişkinlik yaptı
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförü adliyede de pişkinlik yaptı

Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförü adliyede de pişkinlik yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 11:11
Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç’ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü Murat Baklacı, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç’a, yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darp etmeye kalktı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği harekete geçti. Sürücü görevinden alındı. Otobüse 3 ay hak mahrumiyeti verildi. Şehit babası Kaya Turan Kıraç geçtiğimiz gün Sivas Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine, şoför savcı talimatı le emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren sürücü bugün emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baklacı adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yaptı. Kaya Turan Kıraç’ın oğlu, Piyade Er Ali Kıraç, Kandıra Piyade Komutanlığı'nda 2009 yılında askeri vazifesini yerine getirirken şehit olmuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförü adliyede de pişkinlik yaptı
Bodrum’da su alarmı: Barajlar kritik seviyede
Bodrum’da su alarmı: Barajlar kritik seviyede
Yeşilkent alt geçidinde yine kaza: 1 yaralı
Yeşilkent alt geçidinde yine kaza: 1 yaralı
Kastamonu’da sis etkili oldu
Kastamonu’da sis etkili oldu
6 kilo 150 gram bebek dünyaya geldi
6 kilo 150 gram bebek dünyaya geldi
Sivas’ta aranan şahıs gizli bölmede yakalandı
Sivas’ta aranan şahıs gizli bölmede yakalandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı!
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı!
Şehit babasına hakaret eden şoför adliyede de pişkinlik yaptı
Şehit babasına hakaret eden şoför adliyede de pişkinlik yaptı
Bir bardak süt ile önyargıları yıktı!
Bir bardak süt ile önyargıları yıktı!
İşte Kayıp Bülent Kaptanoğlu’nun aracı
İşte Kayıp Bülent Kaptanoğlu'nun aracı
Yeni Nesil Suç dijitalde! Çetelere sanal darbe!
Yeni Nesil Suç dijitalde! Çetelere sanal darbe!
Ozan Güven’in cezası onandı!
Ozan Güven'in cezası onandı!
Demir kapı öğrencilere devrildi!
Demir kapı öğrencilere devrildi!
Daha Fazla Video Göster