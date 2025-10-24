Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförü adliyede de pişkinlik yaptı

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç’ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü Murat Baklacı, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç’a, yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darp etmeye kalktı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği harekete geçti. Sürücü görevinden alındı. Otobüse 3 ay hak mahrumiyeti verildi. Şehit babası Kaya Turan Kıraç geçtiğimiz gün Sivas Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine, şoför savcı talimatı le emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren sürücü bugün emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Baklacı adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yaptı. Kaya Turan Kıraç’ın oğlu, Piyade Er Ali Kıraç, Kandıra Piyade Komutanlığı'nda 2009 yılında askeri vazifesini yerine getirirken şehit olmuştu.

