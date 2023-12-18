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Şehirlerarası yolculukta yeni dönem! Yolcu otobüslerine hız takip sistemi geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 14:11
Şehirlerarası yolcu otobüslerine hız takip sistemi geliyor. Yeni sistem 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek. Hız takip sisteminin nasıl işleyeceğini Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de değerlendirdi.
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