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Şehirlar arası otobüs yolculuğu sınırlandı! İşte otogarlardaki son durum |Video
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Otogarı yasak sonrası sessizliğe büründü. Peki kimler iller arası yolculuk yapabilecekler? Valilik hangi koşullarda şehirler arası yolculuğa izin veriyor? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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