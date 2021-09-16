Şehidin son sözü yürekleri dağladı: Bu akşam cennete iftara davetliyiz

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade uzman çavuş İsmail Şebelek'in şehadetinden bir hafta önce çekilen videosu duygulandırdı. İsmail Şebelek'in videoda "Yarım saat önceki son görüntümüz, gazamız mübarek olsun, bu akşam cennette iftara davetliyiz" dediği görüldü.

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