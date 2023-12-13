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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Futbolcuların zararlarını banka mı karşılaşacak? Karar açıklandı...

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Giriş: 13.12.2023 14:40
Güncelleme:13.12.2023 14:41
Türkiye'de günlerdir Seçil Erzan'ın Muslera’dan Arda Turan’a, Emre Belözoğlu’ndan Semih Kaya’ya birçok ünlü futbolcu ve iş adamını dolandırmasını konuşuyor. Söz konusu dolandırıcılık soruşturmasında savcılığın "Bankacılık zimmeti" yönünden verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazlar üst mahkemece reddedildi.
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