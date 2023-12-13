13 Aralık 2023, Çarşamba
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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Futbolcuların zararlarını banka mı karşılaşacak? Karar açıklandı...
Türkiye'de günlerdir Seçil Erzan'ın Muslera’dan Arda Turan’a, Emre Belözoğlu’ndan Semih Kaya’ya birçok ünlü futbolcu ve iş adamını dolandırmasını konuşuyor. Söz konusu dolandırıcılık soruşturmasında savcılığın "Bankacılık zimmeti" yönünden verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazlar üst mahkemece reddedildi.