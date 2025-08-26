Sazlık alanda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Acısu mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçenin birçok noktasından görülen yoğun dumana müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Acısu mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçenin birçok noktasından görülen yoğun dumana müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

