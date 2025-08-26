26 Ağustos 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Sazlık alanda korkutan yangın
Sazlık alanda korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 21:16
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Acısu mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçenin birçok noktasından görülen yoğun dumana müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Acısu mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçenin birçok noktasından görülen yoğun dumana müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.
