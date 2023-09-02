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Saz yapımında kullanılan ağaçlarla otomobil yaptılar

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Giriş: 02.09.2023 16:43
Sivas'ta saz ustası Şentürk İyidoğan (54) ile mobilya ustası Bahattin Okurkan (73), 33 yaşındaki otomobilin kaporta iskeletini saz yapımında kullanılan ceviz ve ladin ağacı ile kapladı.
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