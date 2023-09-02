02 Eylül 2023, Cumartesi
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Saz yapımında kullanılan ağaçlarla otomobil yaptılar
Sivas'ta saz ustası Şentürk İyidoğan (54) ile mobilya ustası Bahattin Okurkan (73), 33 yaşındaki otomobilin kaporta iskeletini saz yapımında kullanılan ceviz ve ladin ağacı ile kapladı.