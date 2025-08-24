Savarona ve TCG Anadolu İstanbul’u selamlayacak

İstanbul Boğazı tarihi ve görkemli bir geçişe sahne olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılan Atatürk'ün manevi mirası "Savarona", "TEKNOFEST MAVİ VATAN" kapsamında TCG Anadolu ve 7 donanma gemisiyle birlikte Boğaz'dan geçiş yaparak İstanbulluları selamlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN