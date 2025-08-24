24 Ağustos 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Savarona ve TCG Anadolu İstanbul'u selamlayacak
İstanbul Boğazı tarihi ve görkemli bir geçişe sahne olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılan Atatürk'ün manevi mirası "Savarona", "TEKNOFEST MAVİ VATAN" kapsamında TCG Anadolu ve 7 donanma gemisiyle birlikte Boğaz'dan geçiş yaparak İstanbulluları selamlayacak.