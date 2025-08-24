24 Ağustos 2025, Pazar

Savarona ve TCG Anadolu İstanbul’u selamlayacak

Savarona ve TCG Anadolu İstanbul'u selamlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 09:03
İstanbul Boğazı tarihi ve görkemli bir geçişe sahne olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılan Atatürk'ün manevi mirası "Savarona", "TEKNOFEST MAVİ VATAN" kapsamında TCG Anadolu ve 7 donanma gemisiyle birlikte Boğaz'dan geçiş yaparak İstanbulluları selamlayacak.
