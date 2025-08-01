Satırla katledilen Sevcan’ın babası isyan etti anne yürek yaktı

Antalya’da hemşire Sevcan Demir Sakman’ı evliliklerinin 5. ayında satırla vahşice öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Halit Can Sakman, “Hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu. “Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanığın ilk duruşması gözyaşları ve feryatlara sahne oldu. Baba Güney Demir “Kızımı boğdun, parçaladın, sen ne tür bir canavarsın?” sözleriyle isyan ederken, anne Havva Ünay “Satır yoktu, bu cinayet planlı” dedi. Avukatlar olayın tasarlanarak işlendiğini ve haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Mahkeme, duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.

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