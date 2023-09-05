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Videolar Yaşam Videoları Şaşkına çeviren manzara! Görenler telefona sarıldı: Son dönemde yakalanmış en büyük…

Şaşkına çeviren manzara! Görenler telefona sarıldı: Son dönemde yakalanmış en büyük…

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Giriş: 05.09.2023 14:52
Samsun'un Ayvacık ilçesinde tezgahı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları görüntülemek için hemen telefonlarına sarıldılar. İşte görenleri hayrete düşüren o dev…
Şaşkına çeviren manzara!
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