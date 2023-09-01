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Şaşırtan görüntü! Yağmur sonrası ortaya çıktı

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Giriş: 01.09.2023 15:55
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur sonrası cadde köpükle kaplandı. Araçlar köpükle kaplanan caddede ilerlemekte zorluk çekerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
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