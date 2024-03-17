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Şarkıcı Metin Işık'ın karıştığı, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

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Giriş: 17.03.2024 18:26
Güncelleme:17.03.2024 18:26
Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık (57), eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın yargılandığı davada, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeği ile kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalar ile yere düştüğü görüldü.
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