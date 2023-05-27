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Şarkıcı Asya Alizade sınır dışı edildi

DHA
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Giriş: 27.05.2023 13:22
Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Alizade, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.
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