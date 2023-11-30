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Sarıyer’de yola kaya parçası düştü

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Giriş: 30.11.2023 11:02
İstanbul Sarıyer'de sağanak sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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