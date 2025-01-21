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Saraybosna’da hava kirliliği alarmı

Saraybosna'da hava kirliliği alarmı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 18:40
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, hava kirliliğinde ilk sıraya yükseldi. Dünya genelindeki büyük şehirlerde hava kirliliği seviyelerini takip eden teknoloji şirketi IQAir’in verilerine göre, Saraybosna’da havadaki solunabilir partikül madde yoğunluğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hava kalitesi referans değerinin 63 kat üzerinde 485 seviyesine çıktı.
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Saraybosna’da hava kirliliği alarmı
Saraybosna’da hava kirliliği alarmı
Saraybosna'da hava kirliliği alarmı
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