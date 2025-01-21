21 Ocak 2025, Salı
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Saraybosna'da hava kirliliği alarmı
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, hava kirliliğinde ilk sıraya yükseldi. Dünya genelindeki büyük şehirlerde hava kirliliği seviyelerini takip eden teknoloji şirketi IQAir’in verilerine göre, Saraybosna’da havadaki solunabilir partikül madde yoğunluğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hava kalitesi referans değerinin 63 kat üzerinde 485 seviyesine çıktı.