Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Keyfi sebeplerle kapalı tutuyorlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan İsrail'e tepki göstererek "Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke, bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir" dedi. Erdoğan Mescid-i Aksa'yı kapalı tutan işgal devletine ilişkin de "İsrail; tamamen keyfi sebeplerle, hiçbir yetkisi olmadığı halde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor" dedi.