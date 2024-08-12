Saraybosna'da fidye için kaçırılmıştı! Muhammed Çolak İstanbul'a geldi

Saraybosna'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Türkiye'ye döneceği açıklanmıştı. Muhammed Çolak Sarayburnu Havalimanı'nda bindiği uçakla İstanbul'a geldi.

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