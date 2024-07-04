Santa Maria Kilisesi’nde ki silahlı saldırıda gelişme! O şüpheliler için istenen ceza belli oldu .

Sarıyer’de'ki Santa Maria Kilisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin bir gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturma ile birlikte, saldırıda 42 şüphelinin 7 yıl 6 ay ile 349 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.

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