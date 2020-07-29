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Şans Kapıyı Çalınca’nın ilk bölümünde 50.000 TL’lik büyük ödül sahibini buldu!

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Giriş: 29.07.2020 01:49
ATV ekranlarının yeni yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ferit Aktuğ’un sunumuyla milyonları ekran başına kilitleyen Şans Kapıyı Çalınca’nın ilk bölümünde büyük ödül coşkusu yaşandı. Yarışmacı Göksel Yılmaz, çok zorlu bir oyunu başarıyla tamamlayarak 50.000 TL kazandı. İşte geceye damga vuran o anlar…
Şans Kapıyı Çalınca’nın ilk bölümünde 50.000 TL’lik büyük ödül sahibini buldu!
Şans Kapıyı Çalınca’nın ilk bölümünde 50.000 TL’lik büyük ödül sahibini buldu!
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