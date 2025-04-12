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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 13:26
Şanlıurfa'da 24 farklı adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda şarjör ile 2 bin 671 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.
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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı
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