12 Nisan 2025, Cumartesi
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı
Şanlıurfa'da 24 farklı adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda şarjör ile 2 bin 671 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.