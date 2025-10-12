12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 13:56
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı
Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı düştü
Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı düştü
Kapalı olan kuaförün camlarına yumurta fırlattı
Kapalı olan kuaförün camlarına yumurta fırlattı
Bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti
Bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti
Nadir rastlanan an kamerada
Nadir rastlanan an kamerada
Gaziantep’te otomobilin çarptığı çocuk, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gaziantep’te otomobilin çarptığı çocuk, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Yolunu kaybetti! Termal dron ile bulundu
Yolunu kaybetti! Termal dron ile bulundu
Yaşanan kaza ders olmadı
Yaşanan kaza ders olmadı
Gaziosmanpaşa’da tartıştığı kişiyi kaldırım taşıyla darbetti
Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiyi kaldırım taşıyla darbetti
Polisten kaçan minibüs terk edilmiş halde bulundu
Polisten kaçan minibüs terk edilmiş halde bulundu
Erciyes beyaza büründü
Erciyes beyaza büründü
Ormanda yiyecek arayan ayı fotokapanda
Ormanda yiyecek arayan ayı fotokapanda
Daha Fazla Video Göster