26 Nisan 2025, Cumartesi
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Şanlıurfa’da 15 yaşındaki kız elbise giyerken gözünü fermuara sıkıştırdı
Şanlıurfa’da inanılması zor bir olay yaşandı. Elbise giyen 15 yaşındaki kız, gözünü fermuara sıkıştırdı. Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden ekipler, uzun süren müdahalenin sonunda göz kapağını sıkıştığı fermuardan ayırmayı başardı.