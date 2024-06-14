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Şanlıurfa Siverek’te 3 yılanın dansı böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 14.06.2024 13:10
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 yılanın dansı, görenleri hem korkuttu hem de şaşırttı.

Şanlıurfa'nın Siverek'e bağlı kırsal Keçiburcu Mahallesi'nde görenleri hem korkutan ve hem de şaşırtan anları yaşandı. Köyde 3 yılanın toplu dansı görenleri hayrete düşürdü. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, "2 yılanın çiftleşme dansına çok şahit olduk ama 3 yılanın çiftleşme dansına ilk kez şahit oluyoruz" dediler.

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