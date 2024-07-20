20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sandıklı patatesinde hasat zamanı

Sandıklı patatesinde hasat zamanı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2024 12:19
Afyonkarahisar'da sandıklı patatesi için hasat vakti. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Sandıklı patatesinde hasat zamanı
Sandıklı patatesinde hasat zamanı
Adaya inen ilk taburdaki asker anlatıyor
Adaya inen ilk taburdaki asker anlatıyor
Organize suç örgütü çökertildi: 11 gözaltı
Organize suç örgütü çökertildi: 11 gözaltı
A Haber’in acı günü
A Haber'in acı günü
61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP’li belediyelere bedel!
61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP'li belediyelere bedel!
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Giresun’da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
Çanakkale ve Balıkesir’de yangın!
Çanakkale ve Balıkesir'de yangın!
Daha Fazla Video Göster